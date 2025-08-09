Slušaj vest

Američki košarkaš Rišon Holms novi je član Panatinaikosa, potvrdio je grčki klub.

Holms (31) je sa Panatinaikosom potpisao jednogodišnji ugovor, uz mogućnost da se saradnja nastavi još jednu sezonu. On je prošle sezone igrao za Vašington i u NBA ligi je prosečno beležio 7,4 poena i 5,7 skokova.

Američki košarkaš, koji igra na poziciji centra, je tokom karijere bio član i Filadelfije, Finiksa, Sakramenta i Dalasa. Panatinaikos će 30. septembra dočekati Bajern u prvom kolu Evrolige.

