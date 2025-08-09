SRBIJA - GRČKA: Veliki broj poena, "orlovi" polako šire svoja krila!
Srbija - Grčka 29:28.
Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 igra meč protiv Grčke na Kipru u sklopu priprema za predstojeći Evrobasket koji startuje 27. avgusta.
3' Trojka Marinkovića!
Lep protok lopte u našoj selekciji i Marinković ostaje sam spolja za 29:28.
2' Bez poena, veliki broj grešaka
Dobra odbrana naših, ali i ponovo problemi na skoku u odbrani. Uz rvo dve vezane izgubljene lopte, prvo gudurića, a zatim i Marinkovića. Ponovo Adetokumbo lako završa na obruču, Grci vode - 28:26.
Kraj prve deonice, nerešeno je - 26:26.
Dobro su Grci šutirali spolja i imali prednost u skoku u napadu, ali je ulazak Tristana Vukčevića i Marka Guduriča podigao igru našeg tima. Na kraju prvih 10 minuta rezultat je nerešen - 26:26.
9' Grci agresivniji na skoku
Ulazak Tanasisa Adetokumba pojačao je skok kod Grka i napravio problem našem timu. Srbija preko Gudurića i Vukčevića ponovo dolazi do vođstva - 24:23.
7' Grci bolji u šutu za tri, za sada..
Nova trojka Grka, treća od starta utakmice - Vode sa 16:14.
4' minut
Jokić raspoložen na startu sa 4 poena, Srbija vodi sa 7:6. Dorsi drži Grke, peti poen i Grci ponovo vode - 9:7.
Prva četvrtina!
Utakmica je počela!
Petorka Srbije: Avramović, Bogdanović, N. Jović, Petrušev, Jokić.