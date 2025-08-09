Svi događaji
Od najnovijeg
19:57

3' Trojka Marinkovića!

Lep protok lopte u našoj selekciji i Marinković ostaje sam spolja za 29:28. 

19:55

2' Bez poena, veliki broj grešaka

Dobra odbrana naših, ali i ponovo problemi na skoku u odbrani. Uz rvo dve vezane izgubljene lopte, prvo gudurića,  a zatim i Marinkovića. Ponovo Adetokumbo lako završa na obruču, Grci vode - 28:26.

19:52

Druga četvrtina!

Srbija i Grčka bruse formu za Evrobasket.

19:48

Kraj prve deonice, nerešeno je - 26:26.

Dobro su Grci šutirali spolja i imali prednost u skoku u napadu, ali je ulazak Tristana Vukčevića i Marka Guduriča podigao igru našeg tima. Na kraju prvih 10 minuta rezultat je nerešen - 26:26.

19:46

9' Grci agresivniji na skoku

Ulazak Tanasisa Adetokumba pojačao je skok kod Grka i napravio problem našem timu. Srbija preko Gudurića i Vukčevića ponovo dolazi do vođstva - 24:23. 

19:43

8' Trojka na trojku

Ubacio je Nikola Jović za tri, ali je Slukas vratio - Grci vode 19:17.

19:41

7' Grci bolji u šutu za tri, za sada..

Nova trojka Grka, treća od starta utakmice - Vode sa 16:14.

19:38

5' Rezultatska klackalica

Nrešeno je na sredini prve deonice - 11:11.

19:35

4' minut

Jokić raspoložen na startu sa 4 poena, Srbija vodi sa 7:6. Dorsi drži Grke, peti poen i Grci ponovo vode - 9:7.

19:34

2' minut

Prva trojka za naš tim u režiji Nikole Jovića - Grci vode sa 4:3.

19:22

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

Petorka Srbije: Avramović, Bogdanović, N. Jović, Petrušev, Jokić.

19:05

"Orlovi" su odradili trening pred Grke

Radno je u našem taboru!

18:55

Jokić "namešta" ruku!

Najbolji košarkaš na svetu se lagano zagreva za "helene"

18:09

Dobrodošli na tekstualni lajv prenos meča sa Kipra

Nakon dva meča iza zatvorenih vrata, Srbija će konačno imati priliku da uživo gleda Pešićeve "orlove" - protiv Grčke od 19.30.