KK Partizan spremio je ugovor za supertalentovan Đorđa Šekularca koji je u julu ove godine napunio 18 godina.

Kako javlja "pbg news", Partizan je izrazi želju da zadrži mladog asa koji je prošle sezone osvojio trofej u KLS-u sa crno-belima.

Sada je sve na mladom igraču i njegovoj porodici, od kojih će očekuje da donesu konačnu odluku oko budućnosti mladom srpskog košarkaša.

Ipak, ukoliko igrač ne prihvati ponudu Partizana, tada drugi klub može da ga registruje, ali pod uslovom da Partizanu isplati naknadu za razvoj igrača.

Visina te naknade se odredjuje prema Pravilniku o naknadi za razvoj igrača KSS i zavisi od godina, broja sezona u klubu itd.

