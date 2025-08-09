Slušaj vest

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu pobedu na Evropskom prvenstvu, ubedljivo savladavši Gruziju sa 99:63 u susretu grupe C.

"Orlići" su od prvih minuta nametnuli silovit tempo i brzo stekli dvocifrenu prednost, koju su do kraja meča samo uvećavali. Gruzijski tim nije uspeo da pronađe način da zaustavi razigranu srpsku selekciju, pa je razlika na kraju narasla na čak 36 poena.

1/8 Vidi galeriju SRBIJO SLAVI - ORLIĆI SU ŠAMPIONI EVROPE: Mladi košarkaši Srbije srušili Španiju i osvojili ZLATO na EP u Nišu Foto: Starsport©

Srbija je do trijumfa stigla zahvaljujući izuzetnom timskom pristupu, što se videlo i na statistici – čak petorica igrača završila su meč sa indeksom korisnosti 16.

Među njima su Vuk Stepanović, Ognjen Simjanovski, Matija Lukić, Petar Bjelica i Nikola Kusturica.

Najefikasniji su bili Lukić i Kusturica sa po 14 poena, Simjanovski je dodao 12, dok su se dvocifrenim učinkom istakli i Lazar Miličić (10 poena, tri skoka).

Srbija trenutno predvodi grupu C ispred Španije, Gruzije i Nemačke, a preostalo je još da odmeri snage sa Špancima u borbi za prvo mesto pred nokaut fazu.

BONUS VIDEO: