Mega je sjajno otvorila meč, u drugoj deonici vodila je rezultatom 44:21 i delovalo je da će zabeležiti ubedljiv trijmf, a onda je usledio potpuni šok. Od finiša druge četvrtine do kraja meča samo jedan tim je postojao na terenu. Protivnik je napravio seriju kakva se retko viđa. Od -23 došli su do +28, pošto je u finišu meča rezultat bio 91:63. Imali su seriju 70:19!