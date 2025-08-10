nestvarno
SERIJA 79:19?! Neverovatan poraz srpskog kluba - Mega vodila 23 razlike protiv NCAA tima, pa doževela nezapamćenu katastrofu! (VIDEO)
Šokantan poraz doživeli su košarkaši Mege na pripremnom meču u Portoriku.
Univerzitet Indijana, koji nastupa u NCAA ligi, ubedljivo je savladao beogradski tim posle neverovatnog preokreta - 93:71 na pripremnom meču u Portoriku.
Mega je sjajno otvorila meč, u drugoj deonici vodila je rezultatom 44:21 i delovalo je da će zabeležiti ubedljiv trijmf, a onda je usledio potpuni šok. Od finiša druge četvrtine do kraja meča samo jedan tim je postojao na terenu. Protivnik je napravio seriju kakva se retko viđa. Od -23 došli su do +28, pošto je u finišu meča rezultat bio 91:63. Imali su seriju 70:19!
U ekipi Mege najefikasniji bio je Asim Đulović sa 18 poena, a dvocifren učinak imao je još samo Lazar Gacić koji je ubacio 15 poena.
U pobedničkoj ekipi istakao se Lamar Vilkerson sa 18 postignutih poena.
