Arijan Lakić, košarkaš Partizana i momak koji je svojom borbenošću za kratko vreme osvojio srca Grobara, otvoreno je govorio o svojoj košarkaškoj karijeri.

Izuzetno zanimljiv bio je put Arijana Lakića do dresa Partizana.

Karijeru je počeo u beogradskom klubu Sava, kasnije se preselio u Crvenu zvezdu gde je proveo tri sezone, a onda je nastupao za Borac iz Čačka, Sparse i Sarajeva i Zadar iz kog je i stigao u Partizan.

U zanimljivom razgovoru za "Mozzart sport" srpski košarkaš prisetio se perioda kada je nosio dres beogradskih crveno-belih.

"Došao sam iz Save, kluba u kojem sam proveo 11 godina. Nekako sam se tamo osećao lepo, bilo mi je kao druga kuća. Na kraju sam morao da napravim korak napred, bio je taj poziv od Crvene zvezde. Prvo nisam ni hteo da idem, nisam želeo da napustim Savu, ali roditelji su mi rekli da idem da probam. Otišao sam i osetio da je to potpuno drugi nivo. Dve godine sam bio tamo, stvarno smo bili odlična generacija. Osvojio sam dve juniorske lige, plus juniorsku Evroligu. Za klince, bukvalno za decu, to je bilo sjajno iskustvo. Onda sam bio i deo U18 reprezentacije kada smo osvojili zlato. Ta titula mi je baš draga – ipak je reprezentacija nešto najviše u karijeri sportiste", istakao je Lakić.

Otkrio je i kako je izgledala njegova "proba" u Zvezdi.

"Nisam osećao pritisak jer nisam ni hteo da dođem, ha-ha-ha. Nisam hteo da menjam klub, nego sam samo došao i odradio. Ipak, shvatio sam da mi prija da imam takve treninge, da vidim napredak. Definitivno sam napredovao u Crvenoj zvezdi."

Nakon sjajnih partija u dresu Zadra usledio je poziv Partizana, sa kojim je prošle sezone osvojio titulu u ABA ligi i domaće prvenstvo.

"Čim se završila sezona u Zadru, pričao sam sa Partizanom i dobio ponudu. Mislim da sam istog sekunda prihvatio. Bukvalno sam momentalno pristao. Iskreno, nisam ni shvatio da sam potpisao za Partizan. Nekako sam uvek mislio – ma stići će nešto tako, biće Evroliga, i stvarno sam verovao. I kada je došlo, rekao sam sebi – dobro, to je to, znao sam. Međutim, kada sam malo stao i razmislio, rekao sam – vau, čoveče. Tada, kada sam shvatio da sam zapravo postao igrač Partizana, krenuo sam još jače da radim, odmah kod Ace Matovića. Ubijali smo se od treninga samo da dođem spreman na pripreme. On mi je najviše pomogao. Sa njim sam video šta je Partizan", otkrio je Lakić.

