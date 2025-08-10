PRETIO JOKIĆU, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA! Zbog prevare proveo 52 sata u zatvoru - izašao na slobodu, pa kuka na sav glas: Držali su me bez hrane i vode!
NBA as oslobođen je optužbi za prevaru, pošto je platio sav novac koji je dugovao kazinima u Las Vegasu.
NBA košarkaš Markus Moris uhapšen je krajem jula na Floridi zbog optužbe za finansijsku prevaru.
Moris je optužen da je 2024. godine napisao lažne čekove u ukupnom iznosu od 265 hiljada dolara hotelima Vin Las Vegas i MGM Grand za kreditnu liniju za kockanje.
Pošto je isplatio novac koji je dugovao kazinima u Vegasu, Moris je nakon 52 koja je proveo u zatvoru pušten na slobodu.
Nakon izlaska košarkaš se požalio na društvenim mrežama na tretman koji je imao u zatvoru.
"Bez hrane i vode tokom čitavog boravka u zatvoru. To je deo koji me najviše povredio", poručio je Moris.
Podsetimo, Markus Moris je brat Markifa Morisa, NBA košarkaša sa kojim je Nikola Jokić u novembru 2021. godine imao žestok fizički okršaj na terenu, a nedavno je Markus je sa bratom u popularnoj emisiji "The Big Podcast with Shaq" ponovo govorio o ovom incidentu.
Markus i Markif su tada javno izazvali Jokićevu braću, Strahinju i Nemanju, na bokserski okršaj.
"Što su veći, to jače padaju. I mi smo veliki. Pa ja sam veći od njih", poručio je Markif, a Markus se složio.
Sukob sa Jokićem
U novembru 2021. godine na utakmici između Denvera i Majamija došlo je do žestokog incidenta.
U finišu meča Amerikanac je mučki udario Jokića, srpski košarkaš je u momentu izgubio razum i snažno uzvratio Morisu. Udaro ga je u leđa i košarkaš Majamija je završio na parketu. Markif je tada zadobio povredu vrata zbog koje je četiri meseca bio van parketa.
Jokić je tada suspendovan jednu utakmicu, a Markif je zbog nesprotskog poteza morao da plati kaznu u iznosu od 50.000 dolara. Međutim, nije se na tome završilo.
Pretio je Amerikanac da će se osvetiti, prozivao Nikolu da je kukavica i koristio svaku moguću priliku da ga "pecne".
I njegov brat Markus Moris, koji je takođe poznat po prljavoj igri, pretio je Nikoli, pa su reagovala i Jokićeva braća.
"Trebalo je stvari da ostaviš kako sad stoje, umesto da javno pretiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo šta, budi siguran da ćemo te čekati".