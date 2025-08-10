Slušaj vest

Moris je optužen da je 2024. godine napisao lažne čekove u ukupnom iznosu od 265 hiljada dolara hotelima Vin Las Vegas i MGM Grand za kreditnu liniju za kockanje.

Pošto je isplatio novac koji je dugovao kazinima u Vegasu, Moris je nakon 52 koja je proveo u zatvoru pušten na slobodu.

Nakon izlaska košarkaš se požalio na društvenim mrežama na tretman koji je imao u zatvoru.

"Bez hrane i vode tokom čitavog boravka u zatvoru. To je deo koji me najviše povredio", poručio je Moris.

Podsetimo, Markus Moris je brat Markifa Morisa, NBA košarkaša sa kojim je Nikola Jokić u novembru 2021. godine imao žestok fizički okršaj na terenu, a nedavno je Markus je sa bratom u popularnoj emisiji "The Big Podcast with Shaq" ponovo govorio o ovom incidentu.

Markus i Markif su tada javno izazvali Jokićevu braću, Strahinju i Nemanju, na bokserski okršaj.

"Što su veći, to jače padaju. I mi smo veliki. Pa ja sam veći od njih", poručio je Markif, a Markus se složio.

Sukob sa Jokićem



U novembru 2021. godine na utakmici između Denvera i Majamija došlo je do žestokog incidenta.

U finišu meča Amerikanac je mučki udario Jokića, srpski košarkaš je u momentu izgubio razum i snažno uzvratio Morisu. Udaro ga je u leđa i košarkaš Majamija je završio na parketu. Markif je tada zadobio povredu vrata zbog koje je četiri meseca bio van parketa.

Jokić je tada suspendovan jednu utakmicu, a Markif je zbog nesprotskog poteza morao da plati kaznu u iznosu od 50.000 dolara. Međutim, nije se na tome završilo.

Pretio je Amerikanac da će se osvetiti, prozivao Nikolu da je kukavica i koristio svaku moguću priliku da ga "pecne".

I njegov brat Markus Moris, koji je takođe poznat po prljavoj igri, pretio je Nikoli, pa su reagovala i Jokićeva braća.