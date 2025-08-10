Slušaj vest

Delovalo je da će Kenet Farid ponovo zakoračiti na evroligšku scenu, ipak, Virtus se okreće drugom, NBA rešenju. Ostaće uskraćen iskusni centar za novu šansu da se okuša na evropskom tlu, jer u Bolonju stiže neko drugo, novo lice.

U narednih nekoliko dana trebalo bi da Virtus konačno okonča potragu za pojačanjem na poziciji centra. Aleksandro Luiđi Magi javlja da Kaj Džons najverovatnije oblači crno-belu garnituru, čime u Bolonji rešavaju još jedno goruće pitanje pred početak priprema.

Sjajan centar stiže iz dalekih Sjedinjenih Američkih Država, tačnije NBA lige. Džons ima zavidan CV, u biografiji je priloženo da poseduje bogato iskustvo. Tokom prošle sezone vrsni centar nastupajući, za Dalas Maverikse beleži prosečno pet poena, uz 3,1 skoka. Nije samo Dalas u pitanju, nastupao je američki internacionalac i za Šarlot Hornetse, odnosno Los Anđeles Kliperse svojevremeno.

Povremeno, Džons je beležio partije i u NBA razvojnoj ligi sa prosekom od oko 12,9 poena, uz 7,5 skokova, i 1,7 asistencija, po duelu. Ispratićemo situaciju i u narednih nekoliko dana, ali sva je prilika da će vrsni centar po prvi put zaigrati u Evroligi dogodine.

