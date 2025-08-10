Slušaj vest

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 16 godina izgubila je od selekcije Španije 97:95 u meču trećeg kola grupe C na Eurobasketu.

Ovim porazom, Orlići su zauzeli drugo mesto u grupi, te će u osmini finala igrati protiv trećeplasirane ekipe grupe D, što će biti Rumunija ili Letonija. Te dve ekipe sastaju se danas od 19 časova.

Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Foto: Dado Đilas, Starsport

Čuvala je Furija prednost do samog kraja, viđena je velika drama u Tbilisiju, a onda, veliki povratak Srbije i preokret! Ostalo je dva minuta do kraja, a u tim momentima viđena je prava drama. Imao je Nikola Kusturica u poslednjem napadu šut za pobedu, ali, ipak nije bio precizan.

U selekciji Srbije istakao se Nikola Kusturica, koji je sa 27 poena bio najefikasniji na utakmici. Pored njega, Ognjen Simjanovski je postigao 21 poen, dok je Petar Bjelica dodao 18.

Na kraju je slavila Španija, i tako došla do prvog mesta u grupi C, a igraće protiv poslednjeplasirane ekipe grupe D.

