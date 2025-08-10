trijumf
NEMCI PONOVO BOLJI OD SLOVENACA: Bonga sjajan, Dončić van tima!
Nemačka po drugi put uzastopno pobedila Sloveniju - 80:70.
Košarkaši Nemačke su savladali Sloveniju, drugi put u tri dana, ovoga puta na domaćem parketu rezultatom 80:70.
Za "zmajčeke" sada nije igrao Luka Dončić, kao ni Edo Murić. Kod Nemaca nije bilo Danijela Tajsa.
Najefikasniji su bili Franc Vagner sa 17 poena i četiri skoka, odnosno Denis Šruder sa 17 poena i šest asistencija. Isak Bongaje dodao 12 poena.
Kod Slovenije se istakao Gregor Hrovat sa 15 poena i pet asistencija. Andrej Nikolić je ubacio 12, uz četiri asistencije, a dvocifren je bio još Martin Krampelj sa 10 poena i pet skokova.
Nemačka za pet dana igra protiv Turske, dok Sloveniju čeka prijateljski susret sa Litvanijom.
