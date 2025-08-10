Slušaj vest

Košarkaši Nemačke su savladali Sloveniju, drugi put u tri dana, ovoga puta na domaćem parketu rezultatom 80:70.

Za "zmajčeke" sada nije igrao Luka Dončić, kao ni Edo Murić. Kod Nemaca nije bilo Danijela Tajsa.

Najefikasniji su bili Franc Vagner sa 17 poena i četiri skoka, odnosno Denis Šruder sa 17 poena i šest asistencija. Isak Bongaje dodao 12 poena.

Kod Slovenije se istakao Gregor Hrovat sa 15 poena i pet asistencija. Andrej Nikolić je ubacio 12, uz četiri asistencije, a dvocifren je bio još Martin Krampelj sa 10 poena i pet skokova.

Nemačka za pet dana igra protiv Turske, dok Sloveniju čeka prijateljski susret sa Litvanijom.

