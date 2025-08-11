Slušaj vest

Litvanski košarkaš Rokas Jokubaitis nije više igrač Makabija iz Tel Aviva, saopštio je danas izraelski klub.

"Makabi Tel Aviv se zahvaljuje Rokasu Jokubaitisu i želi mu uspeh u njegovom budućem putu", piše u objavi kluba na društvenoj mreži X.

Prema navodima portala Jurohups (Eurohoops), očekuje se da će litvanski plejmejker uskoro potpisati za Bajern Minhen.

Jokubaitis (24) je u Makabi došao iz Barselone pred početak sezone 2024/25, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 12,6 poena, 4,6 asistencija, 3,2 skoka i jednu ukradenu loptu.

Karijeru je započeo u Žalgirisu, a kao igrač Barselone je u sezoni 2021/22 bio proglašen za "Zvezdu u usponu" Evrolige.

Kurir sport/Beta