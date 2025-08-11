Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan će 28. avgusta svečano potpisati petogodišnji ugovor sa kompanijom "Najki", preneo je "PBG news".

Predsednik kluba Ostoja Mijailović je u ranijim izjavama za medije istakao da ove godine neće biti “Crno-bele simfonije”, ali da je u planu nešto drugačije za ovu godinu.

KK Partizan Foto: @starsport

 Kako se još navodi, promocija novog dresa će biti zakazana za 28. avgust!

"Grobari" su jedva čekali ovu vest i novu garnituru crno-belih dresova svog voljenog kluba!

Ne propustiteKošarkaPARTIZANOVA LETNJA ŽELJA IMA REČ: Oglasio se Danijel Tajs o aktuelnoj temi!
Danijel Tajs
FudbalCRVENA ZVEZDA IZDALA HITNO SAOPŠTENJE: Stiglo upozorenje sa Marakane!
Detalj sa utakmice Crvena zvezda - Linkoln
TenisOTKRIVENO - NOVAK ĐOKOVIĆ SE POVREDIO: Srpski teniser je morao da otkaže veliki turnir!
Novak Đoković na meču polufinala Vimbldona 2025. godine protiv Janika Sinera
FudbalNAJLUĐE IZVOĐENJE PENALA U ISTORIJI FUDBALA: Sudija i golman nisu mogli da veruju šta gledaju
Penal, jedanaesterac

BONUS VIDEO: 

Partizan Budućnost  Izvor: MONDO