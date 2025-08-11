Slušaj vest

VTB liga koja okuplja ruske klubove, uz po jedan tim iz Belorusije i Kazahstana, od nove sezone biće proširen i za srpske timove!

Osam timova će biti raspoređeni u dve grupe, gde će svako igrati sa svakim kod kuće i u gostima. Sezona će trajati od oktorba 2025. do marta 2026. godine. Po dva najbolja tima iz svake grupe plasiraće se na Fajnal-for.

Tim se VTB liga traži nove načine da opstane u situaciji kada se ruski klubovi suočavaju sa ozbiljnim problemima zbog političkih sankcija i onemogućen im je nastup u evropskim takmičenjima.

Nije prvi put da srpski timovi učestvuju u takmičenjima sa VTB timovima, ali su ranije Partizan, Crvena zvezda i Mega to činili na Superkupu uoči sezone. Sada će se prvi put desiti da klubovi iz Srbije i Republike Srpske i tokom sezone igraju sa Rusima, prenosi Meririansport.

Poznato je od ranije da će Crvena zvezda igrati i na ovogodišnjem Superkupu. Taj turnir će se odigrati u Beogradu 24. i 25. septembra. Pored Crvene zvezde, učestvuju CSKA, Zenit i Dubai.