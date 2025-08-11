Slušaj vest

Nekadašnji MVP NBA lige, Rasel Vestbruk je navodno blizu prelaska u Sakramento Kingse.

Kako prenosi Tim Mekmahon iz “ESPN-a”, Sakramento dovodi 37-godišnjeg Vestbruka kako bi bio ispomoć Denisu Šruderu u organizaciji igre.

Oklahoma je šampion NBA lige Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vestbruk stiže u Kingse posle turbulentne sezone u Denver Nagetsu, gde je prosečno beležio 13,3 poena uz 6,1 asistenciju i 4,9 skokova po utakmici.

Posle 11 godina provedenih u Oklahomi, 2019. godine Vestbruk je nastupao za Hjuston Roketse, potom Vašington Vizardse, nosio je dve sezone dres Los Anđeles Lejkersa, potom po jednu Klipersa i Denver Nagetsa.

