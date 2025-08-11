Iskusni NBA as stiže u Sakramento.
DENVER JE DAVNA PROŠLOST: Rasel Vestbruk pred vratima novog kluba!
Nekadašnji MVP NBA lige, Rasel Vestbruk je navodno blizu prelaska u Sakramento Kingse.
Kako prenosi Tim Mekmahon iz “ESPN-a”, Sakramento dovodi 37-godišnjeg Vestbruka kako bi bio ispomoć Denisu Šruderu u organizaciji igre.
Vestbruk stiže u Kingse posle turbulentne sezone u Denver Nagetsu, gde je prosečno beležio 13,3 poena uz 6,1 asistenciju i 4,9 skokova po utakmici.
Posle 11 godina provedenih u Oklahomi, 2019. godine Vestbruk je nastupao za Hjuston Roketse, potom Vašington Vizardse, nosio je dve sezone dres Los Anđeles Lejkersa, potom po jednu Klipersa i Denver Nagetsa.
