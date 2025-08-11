Slušaj vest

Košarkaši Mege bili su nadomak iznenađenja ove večeri, pošto su u San Huanu poraženi od Univerziteta Indijana rezultatom 81:80 tokom turneje mladog tima iz Beograda. Utisak je popravljen nakon ubedljivog poraza u prvom okršaju.

Junak tima umalo je postao bivši klinac PartizanaSavo Drezgić, koji je neko vreme proveo na koledžu u SAD, pre nego što je krajem prošle sezone odlučio da se vrati u Srbiju, ali u redove Mege.

Na svoj devetnaesti rođendan, on je postigao 28 poena uz po šest skokova i asistencija. Upravo to je bio povod za Miška Ražnatovića da se oglasi na Tviteru i pohvali partiju igrača svog tima, i to sjajnim poređenjem.

- Savo Drezgić je proslavio svoj 19. rođendan u velikom stilu, 28 poena, 6 skokova i 6 asistencija protiv Univerziteta Indijana! Za poređenje, u celoj sezoni 2024/25, postigao je samo 23 poena za Džordžija Buldogs - napisao je Miško Ražnatović.

