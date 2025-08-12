Slušaj vest

Popunio je KK Partizan svoj roster za narednu sezone, ali posao još uvek nije okončan.

Da bi se crno-bele kockice posložile potrebno je da Partizan uskoro potpiše novog centra koji će praviti društvo Tajriku Džonsu pod obručima.

Ipak, dugo se priča i o novoj ulozi za Alekseja Pokuševskog od koga se očekuje da u predstojećoj sezoni bude prava pokretačka snaga crno-belih ne mestu petice.

ALEKSEJ POKUŠEVSKI EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Srbija je moja otadžbina i jedini izbor!

Zbog toga je nekadašnje NBA krilo odlučilo da se tokom ovog leta posveti "nabacivanju mase", kako bi spreman dočekao sezonu, ali i kako bi bio kadar da se uhvati u koštac sa evroligaškim gorostasima.

U međuvremenu se pojavila i fotografija Pokuševskog kako vredno radi u teretani, a transformacija u odnosu na prošlu sezonu je evidentna već na prvi pogled:

Znanje, talenat i osećaj za igru sa i bez lopte, mogli bi da Pokuševskog sa nešto više kilograma mišića - učine jednim od najboljih visokih igrača u Evroligi.

