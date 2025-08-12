Slušaj vest

Francuski košarkaš Žofri Lovernj posle tri godine je napustio Asvel.

Tako je prvi stranac kapiten u istoriji Partizana slobodan u izboru nove sredine.

Lovernj i Partizan - velika ljubav

Lovernj je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Asvela i prosečno je beležio 11,3 poena, 4,9 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici.

U međuvremenu, Partizan traga za još jednom "peticom".

Da li je moguća ponovna saradnja dve strane?

Žofri nikada nije krio da želi ponovo da obuče crno-beli dres kluba čiji je grb istetovirao na ruci.

"Ne osećam se lagodno da igram protiv Partizana. Jako je emotivno. Hoću da se vratim jednog dana", rekao je Lovernj.

Partizan su ovog leta napustili Brendon Dejvis i Balša Koprivica, pa na "petici" crno-beli trenutno imaju Tajrika Džonsa i neophodan je još jedan igrač.