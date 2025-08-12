- Osamnaestogodišnji bek crno-belih Đorđe Šekularac, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom Mozzart Bet. Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim Parnog valjka u Superligi Srbije i Kupu "Radivoj Korać", obavezao se na višegodišnju vernost - potvrdio je Partizan.