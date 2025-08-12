KK Partizan ozvaničio je još jednog igrača ovog leta!
ZVANIČNO! Nakon Parkera, Miltona i Osetkovskog, Partizan potvrdio novi potpis!
KK Partizan ozvaničio je novi potpis ovog leta!
Supertalentovani srpski košarkaš Đorđe Šekularac (18) potpisao je profesionalni ugovor sa crno-belima.
KK Partizan - FMP (odlučujuća utakmica) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Partizan je to potvrdio na svom zvaničnom sajtu:
- Osamnaestogodišnji bek crno-belih Đorđe Šekularac, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom Mozzart Bet. Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim Parnog valjka u Superligi Srbije i Kupu "Radivoj Korać", obavezao se na višegodišnju vernost - potvrdio je Partizan.
Šekularac je prošle sezone sa crno-belima osvojio trofej u KLS ligi, debitovavši u plej-ofu tog takmičenja uz nekoliko odličnih partija protiv FMP-a i Spartaka.
