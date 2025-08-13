BOMBASTIČAN POTPIS ZVEZDE IZAZVAO NEVIĐENU PAŽNJU: Mogao bi da se nametne kao jedan od najboljih u Evroligi!
Dolazak NBA asa Devontea Grejema u Crvenu zvezdu izazvao je rekacije košarkaške javnosti u Evropi.
Popularni košarkaški portal "Backdoor Podcast" analizirao je najzvučnija evroligaška pojačanja ovog leta, a među njima je dolazak iskusnog NBA asa Devontea Grejema u Crvenu zvezdu.
Novinari ovog portala ubeđeni su da bi Amerikanac ove sezone mogao da bude jedan od najboljih igrača u elitnom takmičenju.
"Nakon godina provedenih igrajući značajne minute u NBA ligi, Amerikanac stiže na Stari kontinent, potpisavši za Crvenu zvezdu. Njegovo potpisivanje svakako je jedno od najzanimljivijih ovog leta, donoseći u Beograd talenat koji bi mogao da ga nametne kao jednog od najboljih u celoj Evroligi", piše "Backdoor Podcast".
"Graham je zaista novajlija, ali utisak je da to neće predstavljati problem s obzirom na košarkašku zrelost koju je sada dostigao", navodi se u tekstu pomenutog portala.
Grejem je prošlu sezonu proveo u razvojnom timu Lejkersa, pošto je prethodno godinama igrao za Šarlot Hornetse i Nju Orleans, uz sezonu 2023/24 provedenu u San Antoniju.
Kurir sport/BasketballSphere