Na račun srpskog košarkaša često stižu komentari da zapravo ne voli košarku i da jedva čeka da završi karijeru.

Osim kada ga neko iznervira, najčešće su to suije, Somborac je na terenu "ravna linija".

Ali onda... Nikola Jokić obuče dres reprezentacije i sve postane drugačije.

Kada igra za Srbiju Jokić pokazuje znatno više emocija, a to su mnogi prepoznali.

Za one koji to nisu znali objava na zvaničnom nalogu Eurobasketa na društvenoj mreži Instagram bi mogla da posluži kao pokazatelj da to jeste tako.

- Vrhunac strasti - navedeno je uz fotografiju Jokića iz dresa nacionalnog tima.

Objava je ispraćena sledećim rečima: Ovakve emocije? Samo za Srbiju.

Evropsko prvenstvo u košarci će početi 27. avgusta i trajaće do 14. septembra. Svi se nadamo da ćemo Orlove gledati do samog kraja, a to bi samo značilo da su ispunili sva očekivanja i stigli do završnice.

Srbija je jedan od glavnih favorita za zlato, a verovatno i tim koji se najviše ističe u toj trci. Uz Jokića i ostale košarkaše koje u Letoniju povede Svetislav Pešić, nacionalni tim zaista velike šanse.

