Na račun srpskog košarkaša često stižu komentari da zapravo ne voli košarku i da jedva čeka da završi karijeru.

Osim kada ga neko iznervira, najčešće su to suije, Somborac je na terenu "ravna linija".

Ali onda... Nikola Jokić obuče dres reprezentacije i sve postane drugačije.

Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije Foto: Starsport

Kada igra za Srbiju Jokić pokazuje znatno više emocija, a to su mnogi prepoznali.

Za one koji to nisu znali objava na zvaničnom nalogu Eurobasketa na društvenoj mreži Instagram bi mogla da posluži kao pokazatelj da to jeste tako.

Vrhunac strastinavedeno je uz fotografiju Jokića iz dresa nacionalnog tima.

Objava je ispraćena sledećim rečima: Ovakve emocije? Samo za Srbiju.

Evropsko prvenstvo u košarci će početi 27. avgusta i trajaće do 14. septembra. Svi se nadamo da ćemo Orlove gledati do samog kraja, a to bi samo značilo da su ispunili sva očekivanja i stigli do završnice.

Srbija je jedan od glavnih favorita za zlato, a verovatno i tim koji se najviše ističe u toj trci. Uz Jokića i ostale košarkaše koje u Letoniju povede Svetislav Pešić, nacionalni tim zaista velike šanse.

