Proslavljeni Španski košarkaš Aleks Mumbru prisetio se igračkih dana.

Bio je profesionalni košarkaš čak 21 godinu i čitavu karijeru proveo je noseći dresove tri španska kluba - Huventuda, Real Madrida i Bilbaa.

Više od deceniju sa velikim uspehom branio je boje Španije, a nakon blistave igračke karijere rešio je da uplovi u trenerske vode. Počeo je u svom Bilbau, a onda je dve sezone (2022-2024.) predvodio sa klupe Valensiju. Na predstojećem Evrobasketu gledaćemo ga u ulozi selektora Nemačke.

U zanimljivom razgovoru za "Meridian sport", slavni Španac govorio je o svojoj bogatoj karijeri i tom prilikom otkrio kako je davne 2002. godine završio u Real Madridu.

Aktuelni selektor Srbije Svetislav Pešić preuzeo je te 2002. godine Barselonu i svi su očekivali da će angažovati jednog od najtalentovanijih španskih igrača - Aleksa Mumbrua, ali to se nije desilo. Umesto u Kataloniji, Mumbru je završio u Madridu.

"Verovatno je tajming. I verovatno me Pešić nije želeo. Moraću da ga pitam kad ga vidim. Bilo je kako je bilo, a ja sam potpisao za Real Madrid. Karijere igrača su kratke, moraš da koristiš svaku priliku. Real Madrid me tada želeo", otkrio je Mumbru.

