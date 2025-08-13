Slušaj vest

 Proslavljeni Španski košarkaš Aleks Mumbru prisetio se igračkih dana.

Bio je profesionalni košarkaš čak 21 godinu i čitavu karijeru proveo je noseći dresove tri španska kluba - Huventuda, Real Madrida i Bilbaa.

Više od deceniju sa velikim uspehom branio je boje Španije, a nakon blistave igračke karijere rešio je da uplovi u trenerske vode. Počeo je u svom Bilbau, a onda je dve sezone (2022-2024.) predvodio sa klupe Valensiju. Na predstojećem Evrobasketu gledaćemo ga u ulozi selektora Nemačke.

U zanimljivom razgovoru za "Meridian sport", slavni Španac govorio je o svojoj bogatoj karijeri i tom prilikom otkrio kako je davne 2002. godine završio u Real Madridu.

Aktuelni selektor Srbije Svetislav Pešić preuzeo je te 2002. godine Barselonu i svi su očekivali da će angažovati jednog od najtalentovanijih španskih igrača - Aleksa Mumbrua, ali to se nije desilo. Umesto u Kataloniji, Mumbru je završio u Madridu.

"Verovatno je tajming. I verovatno me Pešić nije želeo. Moraću da ga pitam kad ga vidim. Bilo je kako je bilo, a ja sam potpisao za Real Madrid. Karijere igrača su kratke, moraš da koristiš svaku priliku. Real Madrid me tada želeo", otkrio je Mumbru.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaBOMBASTIČAN POTPIS ZVEZDE IZAZVAO NEVIĐENU PAŽNJU: Mogao bi da se nametne kao jedan od najboljih u Evroligi!
Devonte Grejem
KošarkaZVANIČNO! Nakon Parkera, Miltona i Osetkovskog, Partizan potvrdio novi potpis!
spartak-partizan-kls-304271.JPG
KošarkaŽOFRI LOVERNJ OSTAO BEZ KLUBA: Partizan i dalje traži centra, da li će bivši kapiten ponovo obući crno-beli dres?
profimedia0731044908.jpg
KošarkaPARTIZAN IMA CENTRA ZA SLEDEĆU SEZONU: OD NBA krila do petice u crno-belom dresu!
KK Partizan
KošarkaFRENK NILIKINA ODLAZI IZ PARTIZANA: Francuz na meti bogatog evroligaša!
Frenk Nilikina

Svetislav Pešić izjava Izvor: MONDO