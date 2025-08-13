Američki košarkaš Kesler Edvards pridružiće se Denver Nagetsima.
NIKOLA JOKIĆ DOBIO JOŠ JEDNOG SAIGRAČA: Trening kampu Denvera se pridružio novi košarkaš
On bi bio peto pojačanje tima posle Kema Džonsona, Tima Hardaveja Džuniora, Jonasa Valančunasa i Brusa Brauna.
Krilni košarkaš je iskoristio prošlu sezonu u Dalasu ispunjenu povredama igrača tima iz Teksasa i dokazao da može da bude koristan deo rotacije.
Prošle sezone je na 40 utakmica (18 kao starter) u proseku beležio 4,2 poena na gotovo 50 odsto šuta iz igre i 40 za tri.
Podsetimo, Denver su napustili Majkl Porter Džunior i Dario Šarić.
