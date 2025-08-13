Slušaj vest

Igračica izuzetne energije i harizme, Mira, kako su je zvali prijatelji i saigrači, ostavila je neizbrisiv trag na parketu i van njega.

Tokom svoje karijere predvodila je ekipu Splita do dvostruke titule šampiona, 1993. i 1994. godine, a upravo iz tih godina potiče i njeno čvrsto prijateljstvo sa Vedranom Grgin, koje je kasnije krunisano kumstvom.

Ljubav prema sportu prenela je i na svoju decu, ćerka Iva danas je kapiten istog kluba u kojem je njena majka gradila slavu, dok druga ćerka, Marija, nastupa za odbojkaški tim u Sjedinjenim Američkim Državama, gde studira.

Najmlađi član porodice, sin Ante, još uvek je u školskim danima. Iza Mirjane ostaje sećanje na sportistkinju koja je svojom borbom, igrom i toplinom srca inspirisala generacije.