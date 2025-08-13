Slušaj vest

Muška kadetska reprezentacija Srbije nastavila je sa sjajnim partijama i ubedljivo pobedila u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Tbilisiju Tursku - 94:73 (29:18, 16:25, 18:12, 31:18)!

U petak 15. avgusta od 19.00 sati naši momci igraće u polufinalu za medalju protiv Slovenije! U drugom polufinalu sastaju se Litvanija i Italija.

Povela je Srbija od samog starta, posle nepuna četiri minuta bilo je 10:4, a onda smo imali i prvu dvocifrenu prednost 19:9. Na kraju prve četvrtine bilo je 29:18.

Smanjili su Turci trojkom u 12. minutu na 25:31, a onda i na 27:31. Izjednačili su rivali u 15. minutu na 31:31, onda i minimalno poveli, a na poluvremenu Srbija je imala minimalnih 45:43.

Podigli su naši momci ponovo na „plus deset“ (54:44) u uvodnim minutima treće deonice, a u 26. minutu bilo je 59:48. Bili su Turci sve vreme u igri, Simjanovski je povisio prednost na 61:49, a na poslednji odmor smo otišli sa 63:55.

U istom ritmu počela je i poslednja deonica, a naša prednost je rasla. Sjajni Kusturica i Simjanovski su pogodili za velikih 73:55 na sedam minuta pre kraja, a kada su naši momci došli do 75:55 bilo je jasno da će Srbija u polufinale Evropskog prvenstva. Ekipa trenera Stevana Mijovića do kraja meča je potpuno kontrolisala situaciju na terenu i rutinski privela meč kraju i overila veliki uspeh.

U ekipi Srbije, Galić je postigao 5 poena, Stepanović 2, Simjanovski 17 (7 sk, 4 as), Veselinović 4 (4 sk), Lukić 13, Šaponjić 4 (3 sk), Miladinović, Bjelica 9 (9 sk, 6 as, 3 bl), Kusturica 30 (12 sk, 5 as), Miličić, Janjušević, Pavlović 10 (3 sk, 3 as).