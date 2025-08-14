Slušaj vest

Reprezentacija Slovenije biće ozbiljno oslabljena na predstojećem Evrobasketu.

Selektor Alesandar Sekulić neće moći da računa na povratnika iz NBA Vlatka Čančara, a u timu neće biti ni centra Džoša Niba koji je prošle godine dobio slovenački pasoš, što je ozbiljan udarac za Dončića i njegov tim.

Čančar je nedavno napustio Denver i potpisao ugovor sa Armanijem iz Milana, za koji nastupa i Džoš Nibo. Obojica su imali ozbiljnih problema sa povredam prethodne sezone, pa su odlučili da preskoče reprezentativne obaveze ovog leta - tačnije odlučio je klub za koji će nastupati naredne sezone.

Nisu dobili dozvolu Milana da se priključe reprezentaciji, pa su "odjavili" nacionalni tim i njihova odluka izazvala je veliku buru u javnosti.

Razočarani Luka Dončić nedavno je na jednoj konferenciji za medije isprozivao Milano.

"Lejkersi su meni dali da igram, ali Armani nije njima", zagrmeo je Luka.

Nije se dugo čekao odgovor iz Milana. Posle izjave generalnog direktora Hristosa Stavropulosa, koji je istakao da im je zdravlje igrača na prvom mestu, i trener popularnih Manekena Etore Mesina osvrnuo se na komentar Dončića.

"Stav kluba je jasno izneo naš GM Stavropoulos. Dončić je zaboravio jednu vrlo jednostavnu stvar. I Vlatko Čančar i Josh Nebo se vraćaju posle ozbiljnih povreda koje su ih dugo držale van terena", istakao je Mesina.

