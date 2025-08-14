Slušaj vest

Crvena zvezda je u jednom okršaju protiv Partizana u sezoni 2007/08 izgubila rezultatom 82:54, a snimak jednog tajm-auta sa te utakmice i danas je popularan.

Na njemu se vidi kako Karadžić svojim košarkašima izgovara sledeće:

- Nemojte da padate dole, jer hoće stoka da nas nabije 30 razlike. Nemojte da nas ponižavaju. Ako treba svih pet penala - napolje!.

Stevan Karadžić je prilikom gostovanja u podkastu "Jao Mile" objasnio šta se dogodilo i na koga se odnosila ta rečenica.

- Više je ta moja izjava 'ne dajte da vas stoka gazi' bila upućena ka sudijama nego ka igračima Partizana. Iz kog razloga? Jer smo ionako mi bili jadni, neplaćeni, ispovređivani, a na sve to su sudije vukle zbog pritiska Partizana koji je tada dominirao - rekao je Karadžić i dodao:

- Uzimam tajm-aut, ovi sa klupe Partizana skaču na faul, traže da koš važi, hoće... I zovem tajm-aut i kažem to što sam rekao i nisam bio ponosan na to. Više je to bilo na sudijama, jer su dodavale još više.

Svestan je Karadžić da ga mnogi pamte bašpo tom tajm-autu.

- Potrošiš neke metode, neke rečenice kako bi probudio, prodrmao ekipu. Ne samo ja, i kao pomoćni i kao igrač bio sam svedok da neki treneri kažu što ne bi trebalo - zaključio je nekadašnji trener Crvene zvezde.

Kurir sport/Jao Mile

