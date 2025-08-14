Slušaj vest

Seltikse će kupiti grupa koju predvodi privatni investicioni magnat Bil Čisholm za 6,1 milijardu dolara.

NBA liga je saopštila da se očekuje da će transakcija uskoro biti finalizovana. Kada se to desi, Čisholm će preuzeti vlasništvo nad najmanje 51 odsto kluba, a puna kontrola će stići do 2028. godine po ceni koja bi mogla dovesti ukupnu vrednost na 7,3 milijarde dolara.

To je najveća suma ikada plaćena za američki profesionalni sportski tim, iako je vlasnik Bejzbol kluba Los Anđeles Dodžersi Mark Volter pristao da kupi kontrolni udeo Los Anđeles Lejkersa u dogovoru koji bi vrednost cele franšize postavio na 10 milijardi dolara. Nije jasno koliko bi Volter posedovao, a očekuje se da će trenutna vlasnica Džini Bas zadržati najmanje 15 odsto kluba.

Prethodni rekord za američku sportsku franšizu bio je 6,05 milijardi dolara plaćenih za Vašington Komanderse iz Nacionalne lige američkog fudbala (NFL) 2023. godine. Rekordna cena za NBA tim bila je četiri milijarde dolara koju je vlasnik hipotekarne firme Met Išbija platio za Finiks Sanse 2023. godine.

1/6 Vidi galeriju Boston, Denver, NBA liga, Nikola Jokić Foto: Winslow Townson / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Rođen u Masačusetsu i diplomirao na koledžu Dartmut i Pen Vorton fakultetu za biznis, Čisholm je upravljački partner kompanije Simfoni Tehnolodži Grup sa sedištem u Kaliforniji. Nova vlasnička grupa takođe uključuje bostonske biznismene Roba Hejla, koji je trenutni akcionar Seltiksa, i Brusa Bila Džuniora.

Vik Grusbek je predvodio vlasničku grupu koja je kupila tim 2002. godine za 360 miliona dolara, a Seltiksi su pod njegovim vlasništvom osvojili titulu šampiona NBA lige 2008. i 2024. godine.

Čisholm je ponudio više od najmanje dve druge grupe, a jednu je predvodio bivši manjinski partner Seltiksa Stiv Pagljuka. Pagljuka je od tada objavio planove da kupi Ženski košarkaški klub Konektikat San za 325 miliona dolara i preseli ih u Boston, ali Američka profesionalna ženska košarkaška liga (WNBA) je odbila dogovor.

Bonus video: