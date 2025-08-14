Slušaj vest

Košarkaški klub Hercegovac iz Gajdobre ugostiće Partizan početkom septembra.

Ovu vest je objavio predsednik Hercegovca Stojan Dangubić u razgovoru za RT Vojvodine.

"Mogu da najavim da po svemu sudeći će i jedan evroligaški klub gostovati u Gajdobri početkom septembra. Reč je o Partizanu, imamo načelni dogovor i čekamo samo potvrdu termina. Očekujemo spektakl u Gajdobri", poručio je prvi čovek Hercegovca.

Inače klub iz Gajdobre je prošle sezone osvojio Drugu ligu Srbije i ove godine će učestvovati u KLS-u.

Dva tima su se sastala i u zvaničnoj utakmici 2024. na Kupu Radivoja Koraća, gde je tim Željka Obradovića eliminisao Hercegovac u četvrtfinalu.

Ukoliko dođe do utakmice, stanovnici Gajdobre, mestašca od 2.500 stanovnika kod Bačke Palanke, mogli bi da vide uživo Partizanove NBA zvezde koje su stigle ovog leta, poput Džabarija Parkera ili Šejka Miltona.