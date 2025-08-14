Slušaj vest

Premijerni meč crveno-beli će odigrati 30. septembra u beogradskoj Areni protiv Armanija iz Milana.

Sezonske karte važiće za sve utakmice prvog tima u Evroligi, ABA ligi i domaćem prvenstvu, izuzev duela 20. kola Evrolige sa Valensijom, koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić".

Cene su blago povećane u odnosu na prošlu godinu, a navijače očekuje više evroligaških susreta, budući da će liga od naredne sezone brojati 20 klubova.

Prodaja će se odvijati u tri etape:

18.8 – 3.9: obnova istih mesta za vlasnike prošlogodišnjih karata,

4.9 – 10.9: obnova uz mogućnost promene mesta,

11.9 – 25.9: slobodna prodaja za sve sektore.

Ulaznice će biti dostupne u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu i online, uz radno vreme prodajnog mesta od 12 do 20 časova radnim danima, te od 10 do 16 časova subotom.

Klub uvodi i novu "ticketing platformu", koja bi trebalo da pojednostavi kupovinu sezonskih i pojedinačnih karata.

Crveno-beli će u narednim nedeljama objavljivati dodatne informacije kako bi prodaja protekla bez problema.