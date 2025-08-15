Slušaj vest

Jokićeve Nagetse čeka pravi pakao.

Denver će imati najviše uzastopnih utakmica u ligi (back-to-back), a čak sedam odigraće na gostujućem terenu, po čemu su drugi u ligi. Najviše puta imaće i tri utakmice u četiri dana, ali i pet mečeva u sedam dana.

Nikola Jokić, majstorica Oklahoma - Denver

Težak period čeka ih od početka novembra do sredine decembra, pošto uopšte ne igraju uzastopne domaće utakmice - što znači da će biti u avionu posle svakog meča, a nakon Božića čak sedam vezanih utakmica odigraće na gostujućem terenu - Orlando, Majami, Toronto, Klivlend, Bruklin, Filadelfija i Boston. Taj brutalan niz uključuje dve B2B utakmice i pet mečeva u sedam dana.

Jedina dobra stvar u čitavom rasporedu je sam finiš regularnog dela, gde će Denver od poslednjih devet utakmica u sezoni čak sedam odigrati u svojoj Bol Areni, što bi moglo biti presudno u borbi za što bolju poziciju pred start plej-ofa.

Denver sezonu otvara 23. oktobra na gostovanju protiv Golden Stejta, a dva dana kasnije u svojoj Bol Areni dočekaće ekipu Finiksa.

