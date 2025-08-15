Slušaj vest

Dolazak NBA asa Šejka Miltona u Partizan izazvao je reakcije košarkaške javnosti u Evropi.

Popularni košarkaški portal "Backdoor Podcast" analizirao je najzvučnija evroligaška pojačanja ovog leta, a među njima je dolazak iskusnog NBA asa Šejka Miltona u redove Partizana.

Novinari ovog portala imaju velika očekivanja od Šejka.

"Šejk Milton je ofanzivno raznovrstan igrač, sa dobrim šuterskim sposobnostima i solidnom kreativnošću, posebno koristan kao ofanzivna zamena i taktičko oružje za širenje igre. Defanzivno je pouzdan, ali ne i presudan faktor", piše "Backdoor Podcast".

Ima Šejk svoje mane, ali uvereni sud a će najtrofejniji trener Evrope uspeti da ih sakrije.

"Da bi postao još istaknutiji igrač u timovima najvišeg nivoa, trebalo bi da poboljša konstantnost u šutu i da dobije na fizičkoj snazi kako bi se bolje nosio sa jačim i atletski sposobnijim protivnicima. Dolazi iz NBA lige, gde ima manje timskih pravila, posebno u odbrani. U Evroligi će naići na nekoga (trener Obradović) ko zna kako da prikrije njegove slabosti i istakne brojne vrline koje može doneti Partizanu".

