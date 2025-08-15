Srbija - Slovenija 19.00
SRBIJA - SLOVENIJA: Kadeti u borbi za finale Evrobasketa
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije u Gruziji igra meč polufinala Evropskog prvenstva protiv Slovenije.
16:21
Uoči meča
Srbija je u grupi bila bolja od Gruzije i Nemačke, poražena je od Španije, ali su u nokaut fazi pred našim nogama padali i Grčka i Turska. Bio je ovo težak put do završnice i sada je vreme da se napadne medalja.
Sa druge strane je Slovenija, koj je u grupi bila bolja od Finske i Švajcarske, izgubila od Francuske, a onda u osmini i četvrtfinalu porazila Izrael i Letoniju.
Prošli put kada su dve zemlje odmerile snage u ovom uzrastu, 2023. je Slovenija slavila u doigravanju od petog do osmog mesta na EP.
