Kanadski košarkaš Oliver Hanlan novi je igrač Spartaka, potvrdio je srpski klub.

Kanadski bek sa bogatim međunarodnim iskustvom svoju karijeru započeo je na Boston Koledž univerzitetu, gde je briljirao kao jedan od najefikasnijih igrača u NCAA ligi. Bio je 42. pik na NBA draftu od strane Juta Džeza.

KK Crvena zvezda - KK Spartak (prva utakmica) Foto: Starsport

- Olivier Hanlan (1993, 193 cm) u naš tim dolazi iz redova turskog Turk Telekoma. Njegovo iskustvo, mirnoća u organizaciji igre i napadačka raznovrsnost biće od velike važnosti za naš tim u predstojećoj sezoni - stoji u saopštenju kluba.

Po dolasku u Evropu, nastupao je za mnoge renomirane klubove poput Žalgirisa, Arisa, Valencije, CSKA i Turk Telekoma, gradeći reputaciju pouzdanog igrača i lidera na terenu. U više navrata nastupao je za reprezentaciju Kanade.

