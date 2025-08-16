Slušaj vest

Dok euforija u zemlji raste, najvatreniji navijači biće sigurno porodice srpskih košarkaša. Kod Jokića u najužem krugu fanova su ćerkica Ognjena, sin Ignjat i njegova najveća podrška - supruga Natalija.

Njihova ljubavna priča počela je još u tinejdžerskim danima, a Nikola je nebrojano puta pričao da mu je Natalija ogromna podrška. Kada se mladi Somborac preselio u Denver 2015. i ona je otišla s njim, a od tada ga prati na svim utakmicama.

"Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala", ispričao je Nikola jednom prilikom.

Natalija se posvetila obrazovanju, to nije želela da zapostavi, a u Americi je diplomirala psihologiju na Metropolitan Stejt univerzitet.

U periodu kada su započeli vezu, Nikola je igrao u Srbiji, u Vojvodini, dok je Natalija upisala studije u Americi.

"Išao sam u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju na “Seminole State College”. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala," ispričao je Jokić svojevremeno.

Naime, u jednom periodu se pričalo o tome kako je Nikola izgubio volju za košarkom jer je upravo u tom momentu njegova devojka, Natalija otišla na studije u Ameriku.

Nikola je te sezone 2013/14 igrao za Megu, kada je Natalija odlučila da ode na studije i zaigra odbojku na Univerzitetu Oklahoma. Jokić je bio toliko tužan da je navodno razbio telefon u jednoj kafani, a o tome je pričao njegov najbolji drug Nemanja.

"Jedne noći, Nemanja i Nikola bili su u kafani i pili, kada je zasvirala pesma 'Prokleta je Amerika'. U to vreme je samo Nikola znao da se Natalija sprema za odlazak u Ameriku. Tužan zbog njenog odlaska i emotivan zbog svega što to podrazumeva bio je toliko obeshrabren da je uzeo svoj mobilni telefon i razbio ga o kafanski zid. Patio je zbog ljubavi. Takođe, čvrsto je bio rešen da joj se pridruži", piše u knjizi "Zašto tako ozbiljno" .

Nikola je otišao u Ameriku da igra za Denver, gde se ponovo spojio sa Natalijom. Venčali su se 2020. godine u rodnom gradu košarkaškog reprezentativca Srbije, Somboru, a pristup hramu Srpske pravoslavne crkve je, kako su pisali mediji, bio pod nadzorom obezbeđenja i samo odabrane zvanice mogle su da priđu dok je obred crkvenog venčanja trajao.

"Nikola je sve vreme bio jako uzbuđen, a na početku je imao i blagu pozitivnu tremu. Međutim, kada je sa Natalijom stigao u restoran, gde su ih čekali najbliži prijatelji i rodbina, potpuno se opustio te non-stop sa mladom igrao na podijumu", preneo je "Blic" tada, dok su mladenci prvi ples odigrali uz pesmu Đoleta Balaševića "Ringišpil".

Ubrzo su postali roditelji, imaju dvoje dece, ćerku Ognjenu koja je rođena u septembru 2021. godine i sina Ignjata koji je na svet došao u novembru 2024. godine.

