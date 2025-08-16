Svi događaji
18:58

1. ČETVRTINA

Dobar početak Orlića. Kusturica postiže prve poene za Srbiju - 2:0, a odmah za njim i Bjelica - 4:0, pa onda i trojka Kurturice (7:2).

Litvanija mini-serijom smanjuje razliku - 11:7, naši ne uspevaju da pogode, pa Litvanci stižu i do preokreta - 12:14.

Razigrali su se Litvanci u nastavku, odakle god da su šutnuli ušlo je u koš, dok sa druge strane naši momci malo šta da su uspeli da pogode - 16:23.

15:54

Uoči meča

Košarkaška reprezentacija Srbije do 16 godina igraće meč za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju protiv selekcije Litvanije od 19 časova. Kadetska reprezentacija Srbije plasirala se u veliko finale Evropskog prvenstva u Tbilisiju, nakon što je u polufinalu deklasirala selekciju Slovenije rezultatom 90:58.

Dominantnom igrom kadeti Srbije već su obezbedili medalju, pa se, za razliku od tri selekciji starijih košarkaša (do 18, 19 i 20 godina), ovog leta sa velikog takmičenja neće vratiti praznih ruku.