SRBIJA - LITVANIJA: Borba za zlato! Orlići dobro krenuli, pa stali!
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Litvanije finale Evropskog prvenstva u Gruziji.
1. ČETVRTINA
Dobar početak Orlića. Kusturica postiže prve poene za Srbiju - 2:0, a odmah za njim i Bjelica - 4:0, pa onda i trojka Kurturice (7:2).
Litvanija mini-serijom smanjuje razliku - 11:7, naši ne uspevaju da pogode, pa Litvanci stižu i do preokreta - 12:14.
Razigrali su se Litvanci u nastavku, odakle god da su šutnuli ušlo je u koš, dok sa druge strane naši momci malo šta da su uspeli da pogode - 16:23.
Uoči meča
Košarkaška reprezentacija Srbije do 16 godina igraće meč za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju protiv selekcije Litvanije od 19 časova. Kadetska reprezentacija Srbije plasirala se u veliko finale Evropskog prvenstva u Tbilisiju, nakon što je u polufinalu deklasirala selekciju Slovenije rezultatom 90:58.
Dominantnom igrom kadeti Srbije već su obezbedili medalju, pa se, za razliku od tri selekciji starijih košarkaša (do 18, 19 i 20 godina), ovog leta sa velikog takmičenja neće vratiti praznih ruku.