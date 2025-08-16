Slušaj vest

KK Partizan će u sklopu priprema za novu sezonu 2025/26 nastupiti na prestižnom Pavlos Janakopulos turniru, koji će se ove godine održati u Australiji.

Prvi ispit crno-belih zakazan je za 18. septembar u Atini, gde će protivnik biti Panatinaikos.  Nakon toga, ekipa Željka Obradovića putuje u Sidnej, gde je planiran duel sa Kingsima 21. septembra.

KK Partizan - Dubai (majstorica) Foto: Dimitrije Vasiljevic

Iako je prvobitno bilo predviđeno da se odigraju i mečevi 22. septembra, rukovodstvo australijske NBL lige potvrdilo je da je taj deo programa otkazan zbog ranog početka Evrolige, koja kreće 30. septembra.

ZVEZDA-MONACO_14.JPG
whatsapp-image-20230615-at-9.52.47-pm-1.jpg
collage.jpg
d-epa-juan-carlos-hidalgo.jpg

BONUS VIDEO:

Partizan Budućnost  Izvor: MONDO