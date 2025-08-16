Slušaj vest

KK Partizan će u sklopu priprema za novu sezonu 2025/26 nastupiti na prestižnom Pavlos Janakopulos turniru, koji će se ove godine održati u Australiji.

Prvi ispit crno-belih zakazan je za 18. septembar u Atini, gde će protivnik biti Panatinaikos. Nakon toga, ekipa Željka Obradovića putuje u Sidnej, gde je planiran duel sa Kingsima 21. septembra.

Iako je prvobitno bilo predviđeno da se odigraju i mečevi 22. septembra, rukovodstvo australijske NBL lige potvrdilo je da je taj deo programa otkazan zbog ranog početka Evrolige, koja kreće 30. septembra.

