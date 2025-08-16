Kadetski reprezentativac Srbije Nikola Kusturica proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) Evropskog prvenstva za košarkaše do 16 godina, nakon što je njegova ekipa osvojila titulu u Tbilisiju.
SRBIJA - ZEMLJA KOŠARKE! Kusturica MVP evropskog kadetskog prvenstva
Kadeti Srbije pobedili su u finalu Evropskog prvenstva Litvaniju 99:86 i osvojili titulu.
Kusturica je turnir završio kao treći strelac uz prosek od 22 poena, a večeras je u finalu postigao 18 poena i imao je 14 skokova i osam asistencija.
On je izabran i u najbolju petorku turnira, u kojoj su i njegov saigrač Petrar Bjelica, Litvanac Gabrijelijus Bividas, Natan Soliman iz Francuske i Lun Jarc iz Slovenije.
