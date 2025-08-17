Slušaj vest

Kadetska reprezentacija Srbije postala je šampion Evrope, pošto je u velikom finalu u Tbilisiju savladala selekciju Litvanije rezultatom 99:86.

Finalni okršaj u Gruziji uživo sa tribina pratili su naši bivši reprezentativci Darko Miličić i Saša Pavlović, jer su njihovi naslednici Lazar i Luka bili deo ovog šampionskog tima.

Saša je izuzetno emotivno doživeo veliki uspeh svog sina Luke. Nakon meča na Instagramu je podelio nekoliko objava, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Pre desetak godina, dok je Saša branio boje Partizana, Luka je redovno dolazio na mečeve i u dresu-crno belih bodrio slavnog tatu iz prvih redova i radovao se njegovim uspesima, a sada su se uloge obrnule. Slavni tata bodrio je svog naslednika i sa njim proslavio prvu veliku medalju u karijeri.

Luka sa tatom slavi titulu šampiona Evrope Foto: Instagram/Saša Pavlović

Saša i Luka - nekad i sad Foto: Instagram/Saša Pavlović