Kadetska reprezentacija Srbije osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina, pošto je u velikom finalu savladala selekciju Litvanije.

Deo ovog zlatnog tima bio je i talentovani Lazar Miličić, sin čuvenog košarkaškog asa Darka Miličića.

Osvajanje prve velike medalje u karijeri mladog asa izuzetno emotivno doživeli su njegovi ponosni roditlji Darko i Zorana Milićić, koji su uživo sa tribina dvorane u Tbilisiju bodrili svog naslednika.

Majka Zorana oglasila se na društvenim mrežama nakon veličanstvenog trijumfa Orlića i poslala snažnu poruku svom nasledniku.

"Ponos nije dovoljno jaka reč. Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo! Zlato na Evropskom prvenstvu - vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju", poručila je ponosna mama.

Ko je Zorana Miličić?

Čuveni srpski košarkaš Darko Miličić godinama je u skladnom braku sa suprugom Zoranom, sa kojom ima sinove Luku i Lazara i ćerku Laru.

Zorana je veliki fan fitnesa i tetovaža. Često na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke iz teretane, a ima i veliku podršku pratilaca kojih trenutno ima više od 100 hiljada.

Darka je upoznala kada je imala samo 18 godina i bila mu je najveća podrška u životu i karijeri.

Jednom prilikom otkrila je detalje iz života sa temperamentnim sportistom i priznala da joj nije bilo lako da opstanu zajedno, posebno u periodu kada je on živeo u Americi.

Upoznali su se u Novom Sadu i to je bila ljubav na prvi pogled.

"Čekali smo u toaletu, bili su neki osmesi i to je bilo to za prvi put. Ja sam imala 18, a on 19 godina. Odmah mi se dopao. Prvi susret je bio fatalan. Volim korpulentne muškarce. Opet smo se sreli u nekom izlasku, ja sam prišla da se javim zajedničkom prijatelju i tu je palo prvo upoznavanje. To veče smo se dogovorili da se vidimo sutra na ručku. Ja sam tu i saznala i ko je i šta je i rekla: "Wow, neće me nazvati sigurno", počela je ona.

"Ja sam došla kući i rekla roditeljima koga sam upoznala i tata mi je rekao: "Daj, Zorana, molim te... Pa gde ćeš ti, to ti je naša NBA zvezda. Danas, sutra ide za Ameriku, nova sezona, top modeli, sve žene oko njega su mu dostupne, nemoj da se zanosiš". Darko i ja smo počeli da se zabavljamo posle godinu dana intenzivnog druženja. Prvi poljubac je pao posle neke zajedničke večere gde je bilo malo popijenog vina. I tako smo se opustili".

Došao je trenutak da se rastanu, ali to je ipak bilo samo na kratko.

"Moj rođendan je bio u planu, 25. septembra, neznajući da on već 26. treba da ide za Ameriku. Nije hteo da mi kaže iz razloga da ne bih bila tužna, da ne bi pokvario sve. Posle četiri sata od slavlja on je rekao: "Ja moram da idem, čeka me vozač da me vozi na aerodrom". Ja sam bila u šoku, on ide za Ameriku, meni je tad Amerika bila mnogo daleko... Nisam mogla sebe da svrstam pored njega... Pozdravili smo se. Meni suze u očima, on guta knedle jer je to bilo u mojoj glavi letnja avantura, on sad ide, neće biti ništa od nas. Otišao je. Posle dva sata su počele da mi stižu poruke, veza je tu..."

"Rekla sam roditeljima da idem na dve nedelje, vratila se posle sedam meseci"

"Trebalo je da idem na neku turneju sa folklorom, a on mi je rekao 1. novembra sam ti kupio kartu. Otac je bio protiv toga, nije verovao u tu ljubav. Ja sam mami rekla: "Pakujem stvari, idem". To je bila karta na dve nedelje. Rekla sam da se vraćam brzo. Spakovala sam se, tata se nije pozdravio sa mnom. I tu je krenuo naš život. Život u smislu da sam rekla roditeljima da se vraćam za dve nedelje, a vratila sam se za sedam meseci", priča Zorana kroz osmeh.

Ona priznaje da nije bilo lako pratiti ga.

"Darkovo igranje Americi i moje praćenje njega u stopu je išlo i uzlaznom putanjom i silaznom. Dešavao se takav haos, sad kad vratim film, ne znam kako sam to izdržala, ali te mlade godine, pa smo nekako izgurali. Bilo je momenata da dođe sa utakmice i sedam dana ne razgovara sa mnom".

Zorana je istakla da joj dolazak prvog sina olakšao boravak u Americi, a ispričala je i kako je izgledala njihova veridba."Darko i ja smo živeli u Americi šest meseci, pa onda smo dolazili u Srbiju preko leta. U nekom momentu smo smo rešili da imamo i dete, u 23. godini sam rodila našeg sina. Imala sam taj neki oslonac i podršku, koliko god da mi je bilo teško tamo i prepuštena sama sebi, kada je Darko bio na putu. On nema takta za emocije. Bila sam srećnija onda. Bili smo Memfisu, ja u sedmom mesecu trudnoće, tu su nam bili njegovi roditelji. Rekla sam mu: "U sedmom sam mesecu trudnoće, još me nisi ni zaprosio, idemo za mesec dana kući da se venčamo, ja ni prsten s veridbe nemam". On je otišao sa tatom da kupi nešto, vratio se, u jednoj kesi je bio šrafciger za sto što je trebalo da nameste, a u drugoj prsten i rekao: "Evo ti". Reko: "Darko, pa kako ovako?", na šta će on: "Ma hajde, imaš već to dete u stomaku, treba da te vozim u Pariz?". To je Darko. Navikla sam na njega. Ne može on drugačije", smejala se ona.

