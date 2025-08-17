Slušaj vest

Dobrivoje Tanasijević, čovek koji je bio simbol sporta, ugostiteljstva u Los Anđelesu i prijatelj mnogih najvećih sportista i glumaca preminuo je u subotu u 90. godini.

1/6 Vidi galeriju Den Tana Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Fss, Printscreen

Divac je na svom Instagramu podelio zajedničku fotografiju i dirljive reči koje su rasplakale njegove pratioce:

„Od samog početka si me dočekao kao člana porodice. Kada sam prvi put došao u Los Anđeles, pobrinuo si se da imam mesto gde pripadam, stolicu za tvojim stolom, nekog s kim ću da razgovaram i, na kraju - moj dres na tvom zidu. To mi je značilo više nego što reči ikada mogu da opišu. Nikada nikome nisi rekao ‘ne’. Hvala ti za sve, prijatelju. Počivaj u miru.”

Podsetimo, Den Tana bio je vlasnik čuvenog restorana u Los Anđelesu, kroz koji su prošle najveće holivudske i sportske zvezde, a među njima i srpski asovi koji su uvek kod njega pronalazili utočište i toplinu.

Vest o njegovoj smrti potresla je mnoge, ali oproštaj Vlade Divca, čoveka koji je i sam ostavio neizbrisiv trag u Americi, pokazuje koliko je Tana bio voljen i poštovan.