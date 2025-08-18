Slušaj vest

Početkom devedesetih direktno iz patika ušao je u cipele i stao uz aut liniju, vodeći kao trener svoj voljeni Partizan i u svojoj debitantskoj sezoni postao je šampion Evrope sa crno-belima.

Tokom svoje blistave karijere, koja traje više od tri decenije, popularni "Žoc" osvojio je devet titula Evrolige i ukupno 65 trofeja i priznanja, po čemu je neprikosnoven.

Ipak, početak nije bio nimalo lak.

U zanimljivom razgovoru za "Cinnesport Beograd" otkrio je šta ga je najviše mučilo kada je prvi put seo na klupu Partizana.

"Ja bez igrača ništa ne mogu da uradim. Moj uspeh, ako postoji uspeh, je taj što ti meni ljudi veruju. Ja sam to shvatio prvog dana kada sam postao trener. Ja nisam spavao tri meseca. Samo iz jednog jedinog razloga – Išao sam na trening, rade se vežbe i ja kažem: 'U ovoj vežbi radi ovo'. Šta će da se desi ako meni igrač postavi to i to pitanje? Ako ja ne znam odgovor, ja sam gotov kao trener", otkriva Željko i dodaje:

"To je ono što sam ja uspeo kao trener: Da mi igrači veruju. Igrači postavljaju uvek pitanja. Ako nemaš spreman odgovor kao trener, oni će da počnu da razmišljaju: 'Aha, ne zna on to baš najbolje'. E to se meni nikad nije dogodilo. Nije mi se dogodilo da dođem na trening, da mi igrač postavi pitanje, a da je ne znam odgovor. Jer igrači vole da pametuju i ja volim to".

