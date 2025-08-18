Slušaj vest

Izabranici Stevana Mijovića su savladali Litvaniju u finalu 99:86 i doneli prvo zlato Srbiji u kadetskom uzrastu od 2007. godine.

Danas je tim povodom održana konferencija za medije, a prisutnima se najpre obratio prvi čovek KSS, Nebojša Čović:

- Dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim kompletnu našu reprezentaciju do 16 godina sa stručnim štabom i potpredsednikom Krstićem koji je bio deo tima u Gruziji. Drago mi je da smo promovisali dobro sve što nas čeka sa seniorskom reprezentaicjom. Leto je bilo naporno, imali smo dosta prvenstava, ovaj uzrast kadetski je poslednji put osvojio zlatnu medalju 2007. godine kao Srbija. Tada smo bukvalno u svim mlađim kategorijama uzeli prva mesta, to je pre toga bilo 1999. godine. Onda smo 2001. godine bili Savezna Republika Jugoslavija, ta generacija Miličića. Onda smo bili SCG 2003. godine, pa smo bili Srbija 2007 - rekao je Čović, pa dodao:

Ovo je značajan pokazatelj i ovo što neprekidno ističemo, a ne namećemo, da je potrebna korekcija sistema takmičenja jer imamo u 16 godina, onda u 18 godina dosta dobrih rezultata, uvek se očekuje medalja. Ta medalja mora da bude obavezno zlatna, nije važna koje je godište, nije važno da li si pustio juniore na Balkanijadi sa seniorima, treba da budeš prvi. Nama je pokazatelj da posle 18 godine, u periodu koji dolazi nakon toga ta deca koja su talentovana, koja imaju perspektivu dobijaju minutažu. Zato se trudimo da postavimo neke stvari malo drugačije uvažavajući kompletan sistem jer nećemo doveka moći da imamo 10-12 stranaca u našim ekipama.

Nastavio je Čović u istom dahu:

- Čestitam im, znam šta su prošli. Kao Savez smo se potrudili da obezbedimo sve uslove koje su zahtevali i koje smo postavili po planovima. Čestitam ovim momcima i kažem da je ovo prvi, važan korak u svojoj karijeri. To treba da bude odskočna daska za sve dalje, to mora da bude zasnovano na velikom radu, koncentraciji. Imaju talenta da odu u vrhove svetske košarke. Deco, čestitam, kako ste se borili, kako ste se ponašali i kako se predstavljali zemlju. Bilo je zadovoljstvo videti kako ste izvodili himnu, kako ste slavili sa zastavom, svaka čast na tome i čestitamo.

Selektor Srbije Stevan Mijović, istakao je da ovi momci u budućnosti mogu da budu sjaj srpske košarke i seniorske reprezentacije.

"Zahvalio bi se na poverenju i predsednik i potpredsedniku što su mi dali mogućnost da vodim ovu reprezentaciju. Hvala Savezu na svim uslovima koje smo imali, sve je bilo besprekorno, osećali smo se kao da smo seniori. Nigde ništa nije falilo i sve što smo tražili, to smo i dobili. Uzeli smo zlato, i dalje mislim da nismo svesni ni staf ni igrači šta smo uradili. Mislim da je ključ bilo to što smo mnogo više želeli zlato od svih. Momci su pokazali karakter i želju od prvog dana priprema kad smo se okupili, pa sve do samog kraja, ne pričam samo na terenu već i van terena i fokusiranost posle utakmica, posle treninga. Bili su na 300 odsto u svemu tome od samog početka do kraja. Mislim da je zbog toga i došao ovaj rezultat.

O samom toku priprema, bilo je teško i radili smo jako, povreda je bilo... Nismo dozvolili da nas ništa ne poremeti u našem cilju koji smo zadali na početku priprema, bitna stavka je bio taj EYOF koji je bio prekretnica, posle punog treninga smo odigrali turnir koji nije bio sjajan. Imali smo imitaciju Evrobasketa, videli smo greške i stvari koje treba da popravimo i na poslednje dve nedelje priprema je fokus bio na tome i sve je bilo kako treba. Tako da, pored ovog zlata imamo generaciju koja je zalog za budućnost. Ovi momci u budućnosti mogu da budu sjaj srpske košarke i seniorske reprezentacije. Ja sam uzbuđen, tako da... Svima je san da stanemo na postolje sa zlatnom medaljom, mi smo u tome uspeli i voleo bih da se ne zaustavimo na ovome, ima još mnogo izazova. Mlad sam trener, ovo je prva pozicija selektora, njima je ovo prvo okupljanje zvanično, odradili smo uspešno i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu".

Potpredsednik KSS Nenad Krstić je rekao:

- Dobar dan svima, izuzetno mi je zadvoljstvo i čast što smo se okupili zbog zlatne medalje posle 18 godina. Velika stvar za našu košarku, pokazali su da su budućnost košarke, uz veliki rad im predstoji i velika budućnost. Ono što je jednako bitno kao medalja, ulaskom u polufinale smo obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo. Na neki način smo omogućili kontinuitet na velikim takmičenjima za ovu generaciju što je jako bitno. Ja bih možda uradio retrospektivu kako smo selektirali ove momke i šta je sve prethodilo Evropskom prvenstvu. Mi smo kao Savez omogućili odlične uslove, okupljali smo se pred novu godinu. Imali smo okupljanje od 7-10 dana treninga, tad su treneri ustanoivli kvalitet i potencijale. Igrali smo prijateljsku sa selekcijom Republike Srpske, što je nama bitno jer se uverimo u kvalitet dečaka od tamo. Oni gravitiraju igranju za reprezentaciju Srbije.

- Imali smo igrače iz tih krajeva, onda smo imali turnir u Turskoj gde je bila jako dobra provera i proširili smo bazu i spiskove i na neki način nismo želeli da nekog propustimo, jer se radi o dečacima rođenim 2009. godine, imali smo jako dobru proveru i kasnije smo na predlog muškog sektora uz dogovor sa predsednikom i selektorom Pešićem, postavili smo Stevana Mijovića. Zajedno smo napravili stručni štab i ovaj stručni štab koji je odradio odličan posao nije slučajno to. Tu se nalaze i Šušić, stručni saradnik za Zapadnu Srbije, Đokić za Beograd, Čolić koji je sa Stevom dugo godina. Svi su na neki način dali doprinos i naravno, ono što je ključno bilo, a to će i Steva potvrdi igranje na EYOF-u. gde smo imali utakmice i sa Slovenijom i sa Turskom i dve sa Litvanijom, gde smo videli nedostatke, nije sve bilo sjajno u startu. Stručni štab na čelu sa selektorom je odradio doličan posao, tempirala se odličn aforma i što sam rekao, značile su te utakmice. Igrali smo protiv tih ekipa.

- Što je jako bitno, uspostavili smo kontinutitet, od sutra krećemo planiranje. Selekcija 2008. godište je jako bitna, imamo i mi u Savezu dosta posla. Ne bih više dužio, pridružio bih se čestitkama što je predsednik rekao, borili ste se. POkazali ste primer, pokazali ste jedan fenomenalan karakter u finalu posle -10 se vratiti onako, stvarno svaka čast i želim puno sreće u nastavku karijera, da napreduje i mi ćemo nastaviti da vas pratimo kroz klubove. Puno sreće i čestitam.