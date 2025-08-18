Slušaj vest

Evropska košarka ponovo je na velikoj sceni – Eurobasket 2025 nam uskoro donosi vrhunski spektakl koji će biti u centru pažnje ljubitelja igre pod obručima. Najbolje reprezentacije Starog kontinenta odmeriće snage u borbi za prestiž, trofej i istoriju.

Svetla reflektora biće uperena na nacionalne timove, na duele zvezda iz Evrolige i NBA, ali i na atmosferu koja čini Eurobasket jednim od najuzbudljivijih takmičenja u svetu sporta. Navijači širom Evrope s nestrpljenjem iščekuju duele koji uvek donose strast i vrhunsku košarku. Posebno se radujemo mečevima Orlova i očekujemo najsjajnije rezultate od našeg tima, u svako smislu!

A dok naši kroče na parket, jedno je sigurno – pravi doživljaj navijači će imati uz Meridian koji je i ove godine spremio najveći i najjači special igara na svetu - jedinstvenu ponudu za sve ljubitelje košarke. Od specijalnih igara, preko kvota koje pomeraju granice, pa sve do ekskluzivnih opcija za klađenje – Meridian donosi iskustvo koje nema premca.

ŠTA VAS SVE ČEKA U SPECIJALU ZA EUROBASKET 2025?

Nikada do sada ponuda za Eurobasket nije bila ovako široka, dinamična i atraktivna. Upravo zato Meridian specijal s pravom nosi titulu najmoćnijeg košarkaškog specijala na svetu:

Za svaku zemlju imaju posebno prilagođene igre. Zanimljivo – kvota da će Nikola Jokić biti MVP je 2.50, dok je kvota da će Bogdan Bogdanović biti igrač sa najvećim brojek postignutih trojki 4.00.

Eurobasket 2025 je tu – a uz Meridian ponudu, košarka dobija novo značenje!