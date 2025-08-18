Slušaj vest

Potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić izjavio je danas u Beogradu da je kadetska reprezentacija pokazala da je budućnost srpske košarke.

KSS je danas organizovao prijem za kadetsku selekciju Srbije (U16), koja je pre dva dana na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju osvojila zlatnu medalju. Kadeti Srbije su u finalu EP savladali Litvaniju u rezultatom 99:86.

"Velika stvar za našu košarku, pokazali su da su budućnost košarke, uz veliki rad im predstoji i velika budućnost. Ono što je jednako bitno kao medalja, ulaskom u polufinale smo obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo. Na neki način smo omogućili kontinuitet na velikim takmičenjima za ovu generaciju što je jako bitno", rekao je Krstić na konferenciji za medije.

On je potom uradio retrospektivu kako je selektirana kadetska reprezentacija Srbije, kao i kako se pripremala za EP.

Krstić je naveo da je nastup kadetske reprezentacije na EYOF bio pametan potez.

"Stručni štab na čelu sa selektorom je odradio odličan posao, tempirala se odlična forma, značile su nam te utakmice na EYOF. Što je jako bitno, uspostavili smo kontinutitet, od sutra krećemo planiranje. Selekcija 2008. godište je jako bitna, imamo i mi u Savezu dosta posla. Deco, pokazali ste jedan fenomenalan karakter u finalu i posle -10 vratiti se i pobediti. Stvarno svaka čast, želim puno sreće u nastavku karijera", dodao je Krstić.

On je naveo da je zadovoljan rezultatima mlađih kategorija.

"Gledamo i pravimo bazu za seniorsku reprezentaciju, opet bih se vratio u prošlost, generacija 2005. koja je igrala U20, iz te generacije imamo četiri ili pet seniorskih koji su debitovali. Nadam se da će biti slična situacija i odavde. Ta generacija je igrala U20 i bili su četvrti. Koliko je tu igrača nedostajalo ove godine? Ne kažem da bismo osvojili zlato, ali bismo bili konkurentiji i bolji", rekao je Krstić.

Generacija U19 je osvojila deveto mesto na SP.

"Napravili smo kiks na početku, osvojili smo deveto mesto i nije tragično. Falili su i tu neki igrači. Generacija U18 je osvojila peto mesto na EP u Beogradu. Ta utakmica u četvrtfinalu je najteža za igranje, ti momci su se opteretili igranjem u Beogradu pred domaćom publikom, ostavilo je traga. Na kraju, peto mesto nije neuspeh. Ne gledamo sve kroz medalje", naveo je Krstić.

