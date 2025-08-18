Slušaj vest

Košarkaš iz Gvineje Mamadi Dijakite novi je igrač Baskonije, preneo je danas španski klub.

Dijakite (2,06 m, 28 godina) naredne sezone debitovaće u Evroligi, nakon što je do sada celu karijeru proveo u SAD.

Pre nego što je postao profesionalac 2020. godine, Dijakite je četiri sezone igrao na Univerzitetu u Virdžiniji, gde je 2019. osvojio prvi nacionalni NCAA šampionat u istoriji škole.

U NBA je nastupao za Milvoki (2020-21), Oklahomu (2021-22), Klivlend (2022-23), San Antonio (2023-24) i Njujork (2023-24).

Janis Sferopulos pred Zvezda - Baskonija Izvor: Mondo/Tijana Jevtić