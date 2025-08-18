Baskonija je još jača...
STIGLO POJAČANJE IZ NBA LIGE! Košarkaš iz Gvineje potpisao za Baskoniju - prvi put će igrati u Evroligi!
Košarkaš iz Gvineje Mamadi Dijakite novi je igrač Baskonije, preneo je danas španski klub.
Dijakite (2,06 m, 28 godina) naredne sezone debitovaće u Evroligi, nakon što je do sada celu karijeru proveo u SAD.
Pre nego što je postao profesionalac 2020. godine, Dijakite je četiri sezone igrao na Univerzitetu u Virdžiniji, gde je 2019. osvojio prvi nacionalni NCAA šampionat u istoriji škole.
U NBA je nastupao za Milvoki (2020-21), Oklahomu (2021-22), Klivlend (2022-23), San Antonio (2023-24) i Njujork (2023-24).
