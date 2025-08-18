KK Crvena zvezda kompletira novi tim za predstojeću sezonu 2025/2026.
TURBO POJAČANJE CRVENE ZVEZDE NAJAVILO DOLAZAK U BEOGRAD: "Delije" u transu uoči nove sezone!
Košarkaški klub Crvena zvezda oduševila je svoje navijače potpisom Čime Monekea ovog leta.
Projektovani novi lider Zvezde u predstojećoj sezoni poslao je moćnu poruku "delijama", najavivši svoj skori dolazak u srpsku prestonicu:
Čima Moneke Foto: Starsport
- Jako sam uzbuđen. Mnogo talentovanih igrača dolazi. Ne želim iznositi nikakve predikacije, samo želim da dođem na trening i radim svakog dana. Želim napredovati sa svojim saigračima. Biće posebno i uzbudljivo - istakao je Moneke u svom podkastu.
Crveno-beli još uvek nisu započeli pripreme za novu sezonu, ali je Moneke najavio da uskoro stiže u Srbiju.
