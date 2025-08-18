Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda oduševila je svoje navijače potpisom Čime Monekea ovog leta.

Projektovani novi lider Zvezde u predstojećoj sezoni poslao je moćnu poruku "delijama", najavivši svoj skori dolazak u srpsku prestonicu:

Čima Moneke Foto: Starsport

- Jako sam uzbuđen. Mnogo talentovanih igrača dolazi. Ne želim iznositi nikakve predikacije, samo želim da dođem na trening i radim svakog dana. Želim napredovati sa svojim saigračima. Biće posebno i uzbudljivo - istakao je Moneke u svom podkastu.

Crveno-beli još uvek nisu započeli pripreme za novu sezonu, ali je Moneke najavio da uskoro stiže u Srbiju.

