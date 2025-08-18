Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se u večernjim satima sa informacijom o prodaji sezonskih karata prvog dana.

Klub sa Malog kalemegdana je saopštio tačne brojke i istakao zadovoljstvo presekom stanja.

KK Crvena zvezda Real Madrid Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

 "Ono što sa ponosom možemo da objavimo je da je odziv Zvezdaša bio fantastičan. Tokom prvog dana na Malom Kalemegdanu i onlajn putem sajta tickets.kkcrvenazvezda.rs karte je kupilo 742 Zvezdaša, dok je 1.495 Zvezdaša izabralo opciju rezervacije i preuzimanja na Malom Kalemegdanu.

Sa velikim zadovoljstvom možemo da objavimo da je 18.6 % vlasnika sezonskih iz prošle sezone je rezervisalo/obnovilo svoje karte već prvog dana prodaje sezonskih karata koja će trajati do 25.09.2025.godine!

Hvala Zvezdašima na sjajnom odzivu tokom prvog dana, velikoj podršci i poverenju", navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda.

