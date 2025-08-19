Slušaj vest

Darko Miličić, bivši NBA as i otac talentovanog srpskog košarkaša Lazara Miličića, govorio je o velikom uspehu naše kadetske reprezentacije na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Kadetska reprezentacija Srbije posle 18 postala je šampion Evrope, pošto je u velikom finalu posle preokreta savladala selekciju Litvanije rezultatom 99:86.

Deo zlatnog srpskog tima bio je i talentovani Lazar Miličić, naslednik čuvenog košarkaškog asa Darka Miličića.

1/9 Vidi galeriju Darko Milčić Foto: Printscreen, Printskrin/Jutjub/TV Hram, @starsport

Nekadašnji drugi pik sa legendarnog drafta 2003. godine izuzetno emotivno doživeo je veličanstven uspeh Orlića. U razgovoru za "Maxsport" Darko je otkrio koliko je ponosan na svog sina Lazara.

Porodica Miličić slavi zlato na EP Foto: Instagram

"Kako da ne budem ponosan? Nikada nisam bio ponosniji u životu. Ponosim se, ne samo na njega, već i na celu ekipu koja je tokom pripremnog perioda, a zatim i na samom prvenstvu, pokazala izuzetan karakter", kaže Darko i dodaje:

"On je momčina i već me je prevazišao u svakom smislu. Nadam se da će nastaviti da napreduje – kako duhovno, ljudski, tako i košarkaški. Daće sve od sebe, kao što je to radio do sada, i uvek će doprinositi timu. Bio je to pravi emocionalni rolerkoster, ali sve to na kraju nestaje, jer su momci postigli veliki uspeh. Svi negativni trenuci su zaboravljeni, a ostala je samo ta pozitivna uspomena na veliki uspeh koji su ostvarili. Svaka im čast, od prvog do poslednjeg".

Zanimljivo, za našu kadetsku reprezentaciju nastupao je i Luka Pavlović, sin bivšeg reprezentativca naše zemlje i proslavljenog asa Partizana - Saše Pavlovića.

"Komentarisali smo Saša Pavlović i ja, iako on više prati mlađe kategorije, da reprezentacija U16 nije igrala ovako čvrsto, složno i sa tolikim intenzitetom u odbrani već dugo. Mislim da je sve počelo iz odbrane. Rekao sam mu da, ako nastave sa tom energijom i odbranom od prvog meča, retko ko će uspeti da se naigra sa nama. I, naravno, tako je I bilo", konstatovao je Darko Miličić.