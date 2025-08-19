Slušaj vest

Povodom velikog jubileja – 80 godina postojanja JSD Partizan, Košarkaški ženski klub Partizan u saradnji sa Jugoslovenskim sportskim društvom organizuje poseban sportski događaj posvećen promociji ženske košarke, timskim vrednostima i ulaganju u mlade sportistkinje.

Događaj će biti održan u utorak 26. avgusta 2025. godine na košarkaškim terenima na Kalemegdanu, od 17.30 i okupiće sve selekcije KŽK Partizan, uključujući i prvi tim.

Posetioci i gosti će imati priliku da uživaju u simuliranim utakmicama, prikazu individualnih i timskih veština, te u direktnom uvidu u rad sa mladim košarkašicama koje čine budućnost kluba.

Uprava KŽK Partizan u novu sezonu ulazi sa ambicioznim timom i snažnim stručnim štabom, dok JSD Partizan ovim događajem još jednom potvrđuje svoju stratešku posvećenost razvoju svih klubova u svom sastavu, uz jasan fokus na osnaživanje ženskog sporta.

Pozivamo sve ljubitelje i poštovaoce Partizana, od najmlađih do starijih generacija, da dođu na Kalemegdan i učestvuju u ovom značajanom događaju, koji predstavlja spoj tradicije, sportskog duha i jasne vizije za budućnost.

