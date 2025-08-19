Slušaj vest

"Kulersi, veoma sam srećan što ću nastaviti da igram u Barseloni sledeće sezone. Daću sve od sebe za vas i za tim", rekao je Fal (30) u poruci upućenoj navijačima Barselone, a preneo sajt kluba.

Senegalski centar, visok 221 centimetara, je u Barselonu došao iz Asvela pred početak sezone 2024/25, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 4,4 poena i 3,3 skoka.

Generalni menadžer Barselone Huan Karlos Navaro naveo je da klub i ostali igrači u timu veoma cene Fala i dodao da smatra da su ekipi potrebni igrači koji "žele da budu deo nje".

Navaro je rekao i da je produžavanje Falovog ugovora uslovljeno rekonstrukcijom ekipe.

"Kako su nedelje odmicale, uspeli smo da osiguramo Fala i time smo veoma zadovoljni. On svojim prisustvom utiče na protivnike. Veoma se dobro dopunjuje sa (Janom) Veselim, koji je više povezan sa kreiranjem igre u unutrašnjosti i otvaranjem terena, kao i sa Vilijem (Ernangomesom), koji igra situacije jedan na jedan sa leđima okrenutim košu i 'pik-en-rol' u kontinuitetu", kazao je Navaro.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaVELIKI JUBILEJ JSD PARTIZAN Košarkašice na Kalemegdanu obeležavaju 80 godina postojanja crno-belih
WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.51.01_69d7034e.jpg
KošarkaCRNO-BELI SE OGLASILI! Važno obaveštenje za navijače Partizana!
spartak-partizan-kls-304265.JPG
Košarka"NIKOLA JOKIĆ NEMA MANE - NE ZNATE KAKO DA GA BRANITE" Čuveni NBA as pred start Eurobasketa sipao hvalospeve na račun Srbina!
Lauri Markanen i Nikola Jokić
KošarkaMILIČIĆ POSLE VELIKOG USPEHA SINA LAZARA OTVORIO DUŠU: Prevazišao me je u svakom smislu - nikada nisam bio ponosniji! Pričao sam i sa Sašom Pavlovićem...
Darko i Lazar Miličić

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir